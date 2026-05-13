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Wohnungen mit Garage in Aheloy, Bulgarien

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1 immobilienobjekt total found
Studio in Aheloy, Bulgarien
Studio
Aheloy, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 1/5
Ein durchdachtes Studio-Apartment in bester Lage am Meer in einem modernen Wohnkomplex mit h…
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Bauherr
Libro Group
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