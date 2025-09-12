Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Brasilien
  3. Regiao Geografica Intermediaria de Florianopolis
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Garage

Stadthäuser mit Garage in Regiao Geografica Intermediaria de Florianopolis, Brasilien

1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 3 zimmer in Regiao Geografica Imediata de Florianopolis, Brasilien
Reihenhaus 3 zimmer
Regiao Geografica Imediata de Florianopolis, Brasilien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Etagenzahl 2
Florianópolis, Santa Catarina — der bequemste und sicherste Ort in ganz Brasilien.Mit dem Ka…
$200,000
Immobilienangaben in Regiao Geografica Intermediaria de Florianopolis, Brasilien

