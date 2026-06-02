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Häuser in Republika Srpska, Bosnien und Herzegowina

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Haus 3 Schlafzimmer in Lastva, Bosnien und Herzegowina
Haus 3 Schlafzimmer
Lastva, Bosnien und Herzegowina
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 176 m²
Etagenzahl 3
Club-Komplex mit einem privaten Gebiet im Dorf Lastva, nur 4 km von der großen touristischen…
$234,460
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Immobilienangaben in Republika Srpska, Bosnien und Herzegowina

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