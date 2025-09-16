Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bosnien und Herzegowina
  3. Prijedor
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Produktion

Betriebsgebäude in Prijedor, Bosnien und Herzegowina

1 immobilienobjekt total found
BUSINESS, WASTE MANAGEMENT COMPANY in Prijedor centar Prijedor centar, Bosnien und Herzegowina
BUSINESS, WASTE MANAGEMENT COMPANY
Prijedor centar Prijedor centar, Bosnien und Herzegowina
Fläche 21 000 m²
Fertiges GeschäftEine umweltverträgliche Abfallwirtschaftsgesellschaft (Kunststoff-, Papier-…
$3,86M
