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Gewerbeimmobilien in Zhlobin District, Belarus

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2 immobilienobjekte total found
Geschäft 420 m² in Schlobin, Belarus
Geschäft 420 m²
Schlobin, Belarus
Zimmer 1
Fläche 420 m²
Stockwerk 2/2
Verkauf von Geschäftsräumen (Büro) im klassischen architektonischen Stil (interior Dekoratio…
$140,000
MwSt.
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Gewerbefläche 420 m² in Schlobin, Belarus
Gewerbefläche 420 m²
Schlobin, Belarus
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