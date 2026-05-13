Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Schdanowitschy
  4. Langfristige Vermietung
  5. Büro

Langfristige Miete von Büros in Schdanowitschy, Belarus

;
1 immobilienobjekt total found
Büro 122 m² in Schdanowitschy, Belarus
Büro 122 m²
Schdanowitschy, Belarus
Fläche 122 m²
Stockwerk 3/3
Büro 121.5m2, ag Zhdanovichi, 6A Zarechna Straße(Es ist möglich, mit einem Lager von 368.7m2…
$972
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen