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Langfristige Miete von Produktionsanlagen in Schdanowitschy, Belarus

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Produktion 1 308 m² in Schdanowitschy, Belarus
Produktion 1 308 m²
Schdanowitschy, Belarus
Fläche 1 308 m²
Stockwerk 2/3
Der multifunktionale Raum eignet sich für die Produktion s/s Zhdanovichsky, ul. Zarechny, …
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