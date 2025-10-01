Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Zhabinka District
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Büro

Büroräumen in Zhabinka District, Belarus

5
1 immobilienobjekt total found
Büro 460 m² in Rakitnicki sielski Saviet, Belarus
Büro 460 m²
Rakitnicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 460 m²
Etagenzahl 2
Nicht-Wohngebäude (Bestellung - Verwaltungsgebäude) mit einer Gesamtfläche von 460 qm im Bez…
$29,000
