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Häuser mit Garage in Wysokaje, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Wysokaje, Belarus
Haus
Wysokaje, Belarus
Fläche 396 m²
Ein Haus verkaufen, g. Hoch, Kamenetsky-Distrikt, Brest-Region, z.383 km von MKAD1-Ebene, Wä…
$170,000
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