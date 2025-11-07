Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Business zum Verkauf in Wizebskaja Woblasz, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Fertiges Geschäft 500 m² in Vajchanski sielski Saviet, Belarus
Fertiges Geschäft 500 m²
Vajchanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 500 m²
Etagenzahl 1
Area:  The total area of ​​the site is 2.87
$285,000
