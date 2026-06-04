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Häuser am See in Vitebsk District, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Zaronava, Belarus
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Haus
Zaronava, Belarus
Etagenzahl 2
Verkauft unfertig in Zaronovo mit Zugang zum See (100 m) mit einem guten Sandansatz ins Wass…
$70,000
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Immobilienangaben in Vitebsk District, Belarus

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