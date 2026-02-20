Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Vietka District
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Produktion

Betriebsgebäude in Vietka District, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Produktion 387 m² in Wjetka, Belarus
Produktion 387 m²
Wjetka, Belarus
Fläche 387 m²
Stockwerk 1/1
Vertragsnummer mit der Agentur 16/1 vom 2026-02-05
$70,000
