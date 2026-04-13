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Langfristige Miete von Lager in Uzda District, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Lager 100 m² in Dziescanski sielski Saviet, Belarus
Lager 100 m²
Dziescanski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 4
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/1
vermietete Räumlichkeiten von 100m2 bis 800m2.Die Räumlichkeiten können für Produktion, Lage…
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