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Langfristige Miete von Geschäfte in Uzda District, Belarus

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2 immobilienobjekte total found
Geschäft 132 m² in Usda, Belarus
Geschäft 132 m²
Usda, Belarus
Fläche 132 m²
Etagenzahl 1
Zur Miete ein Einkaufszentrum mit einer Fläche von 132 m2, befindet sich in der Stadt Uzda, …
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Geschäft 132 m² in Usda, Belarus
Geschäft 132 m²
Usda, Belarus
Fläche 132 m²
Etagenzahl 1
Zur Miete ein Einkaufszentrum mit einer Fläche von 132 m2, befindet sich in der Stadt Uzda, …
$1,716
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