Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Uvaravichy
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Uvaravichy, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Uvaravichy, Belarus
Haus
Uvaravichy, Belarus
Fläche 78 m²
Wir bieten Ihnen ein einzigartiges Angebot an!Zum Verkauf ein gemütliches Privathaus auf ein…
$20,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen