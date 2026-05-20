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Haus mit Garten kaufen in Urechcha, Belarus

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Haus in Urechcha, Belarus
Haus
Urechcha, Belarus
Fläche 77 m²
Geräumiges Wohnhaus zum Verkauf 1970 in Ureche. Wandmaterial: Zinderblock; Verlängerung: Zie…
$27,500
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