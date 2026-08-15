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Häuser mit Swimmingpool in Svislac, Belarus

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cottages
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1 immobilienobjekt total found
Haus in Svislac, Belarus
Haus
Svislac, Belarus
Fläche 188 m²
Dreigeschoss-Haus 188 m2 mit 5 Zimmern und einem Grundstück von 13 Hektar ❤️Geräumiges Famil…
$222,513
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