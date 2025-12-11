Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Svislach District
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Svislach District, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Swislatsch, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Swislatsch, Belarus
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 1/2
Zum Verkauf eine gemütliche Wohnung im Parkbereich der Stadt Svisloch. Alle wichtigen Objekt…
$19,000
Immobilienangaben in Svislach District, Belarus

Günstige
Luxuriös
