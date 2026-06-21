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Wohnungen mit Garage in Staryja Darohi, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Staryja Darohi, Belarus
Wohnung 4 zimmer
Staryja Darohi, Belarus
Zimmer 4
Fläche 73 m²
Stockwerk 1/1
Wohnung zum Verkauf in einem blockierten Wohn Zwei-Wohnungsbau in Old Roads.Es liegt am Stad…
$14,000
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