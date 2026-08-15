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Wohneigentum mit Garten kaufen in Smilawitschy, Belarus

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2 immobilienobjekte total found
Haus in Smilawitschy, Belarus
Haus
Smilawitschy, Belarus
Fläche 62 m²
Ein Holzhaus steht zum Verkauf in GP. Smilovichi, Richtung Mogilew, 23 km von MKAD.Ihr Brunn…
$33,927
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in Smilawitschy, Belarus
Smilawitschy, Belarus
Fläche 70 m²
Zum Verkauf das halbe Haus in Smilovichi, Richtung Mogilew. Im Moment befindet sich das Haus…
$22,328
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