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Büroräumen in Smarhon District, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Büro 380 m² in Smarhon, Belarus
Büro 380 m²
Smarhon, Belarus
Fläche 380 m²
Verkauf des Gebäudes 380 m2 in Smorgon, Balysh str. d.8. Innenstadt. Das Gebäude ist 2-stöc…
$197,000
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