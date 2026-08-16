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Langfristige Miete von Geschäfte in Smalyavichy District, Belarus

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2 immobilienobjekte total found
Geschäft 500 m² in Drackauski sielski Saviet, Belarus
Geschäft 500 m²
Drackauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 500 m²
Stockwerk 1/8
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Geschäft 2 000 m² in Drackauski sielski Saviet, Belarus
Geschäft 2 000 m²
Drackauski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 64
Fläche 2 000 m²
Stockwerk 1/2
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$10,000
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