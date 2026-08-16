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Langfristige Miete von Häuser in Smalyavichy District, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Haus 6 zimmer in Ozyaritska Slabadski rural council, Belarus
Haus 6 zimmer
Ozyaritska Slabadski rural council, Belarus
Zimmer 6
Fläche 360 m²
Etagenzahl 2
Das Haus in Baguta ist zu vermieten. Logoi Richtung, Entfernung von MKAD: 17 km. Die Gesam…
$3,000
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