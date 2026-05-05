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Wohnimmobilien mit Garage in Sluzk, Belarus

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9 immobilienobjekte total found
Haus in Sluzk, Belarus
Haus
Sluzk, Belarus
Fläche 70 m²
Geräumiges Haus aus Holz mit vier Zimmern und Sommerküche ❤️Haus des Holzes 70.4 m2 (Wohnung…
$24,900
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Ferienhaus in Sluzk, Belarus
Ferienhaus
Sluzk, Belarus
Fläche 206 m²
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus in Slutsk mit guter kosmetischer Reparatur. Gesamtfläche …
Preis auf Anfrage
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Haus in Sluzk, Belarus
Haus
Sluzk, Belarus
Fläche 75 m²
Ein gemütliches Haus zum Verkauf in Slutsk. Das Haus besteht aus 3 Wohnzimmern. Gesamtfläche…
$40,000
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in Sluzk, Belarus
Sluzk, Belarus
Fläche 29 m²
Politur im Zentrum von Slutsk ❤️ Halbe Häuser im Stadtzentrum: 29.3 qm, Wohnhaus - 22.6 qm. …
$16,300
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Haus in Sluzk, Belarus
Haus
Sluzk, Belarus
Fläche 72 m²
Zum Verkauf ein gemütliches Haus im Herzen von Slutsk. ❤️ Ein komfortables Haus mit guten Re…
$58,000
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Haus in Sluzk, Belarus
Haus
Sluzk, Belarus
Fläche 72 m²
Haus 71,9 qm in einer ruhigen Gegend von Slutsk ❤️ Geräumiges Haus 71,9 m2 in einer ruhigen …
$41,500
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Ferienhaus in Sluzk, Belarus
Ferienhaus
Sluzk, Belarus
Fläche 140 m²
Geräumiges Ziegelhaus mit allen Kommunikationen ❤️ Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus in einer r…
$97,000
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Haus in Sluzk, Belarus
Haus
Sluzk, Belarus
Fläche 113 m²
Wohnhaus mit Garage und Garten in Slutsk ❤️ Ein geräumiges Wohnhaus in Slutsk mit Gasheizung…
$53,000
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Haus in Sluzk, Belarus
Haus
Sluzk, Belarus
Fläche 77 m²
Haus zum Verkauf mit allen Annehmlichkeiten an der Adresse: Slutsk, Vecherkevich str. Das Ha…
$42,000
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