Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Skidsel
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Skidsel, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Skidsel, Belarus
Haus
Skidsel, Belarus
Fläche 247 m²
Zu verkaufen ein modernes und gemütliches Wohnhaus in der Stadt Skidel. Ausgezeichnete Optio…
$125,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen