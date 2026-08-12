Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Kurzfristige Vermietung
  4. Wohnungen auf mehreren Ebenen

Miete mehrstöckige Wohnungen pro Tag in Belarus

;
Wohnungen auf mehreren Ebenen Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Minsk, Belarus
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Minsk, Belarus
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 20/20
Art Zwei-Ebene Wohnung (19-20 Stock) im ruhigen Zentrum von Minsk.Kapazität: 6 Gäste.Es gibt…
$90
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen