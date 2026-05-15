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Wohnimmobilien mit Garage in Radun, Belarus

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4 immobilienobjekte total found
in Radun, Belarus
Radun, Belarus
Fläche 60 m²
Die Hälfte des Hauses ist im Stadtdorf Radun im Voronowski Bezirk zu verkaufen, 25 km von Li…
$15,500
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Haus in Radun, Belarus
Haus
Radun, Belarus
Fläche 98 m²
Ein gemütliches Haus zum Verkauf in G.P. Radun, Voronowski Bezirk auf der Dzerzhinsky Street…
$21,500
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Haus in Radun, Belarus
Haus
Radun, Belarus
Fläche 118 m²
Ein Teil des Hauses ist in GP zu verkaufen. Radun vom Bezirk Voronov. Tolle Option für eine …
$18,300
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AdriastarAdriastar
Haus in Radun, Belarus
Haus
Radun, Belarus
Fläche 61 m²
Gemütliches Ziegelhaus zum Verkauf in einem ruhigen Ort im Zentrum des Dorfes Radun, in Per.…
$14,500
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