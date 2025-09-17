Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Miete wohnungen pro Tag in Pyetrykaw District, Belarus

3 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Petrykau, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Petrykau, Belarus
Zimmer 2
Fläche 66 m²
Stockwerk 4/9
$24
pro Nacht
Wohnung 2 zimmer in Petrykau, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Petrykau, Belarus
Zimmer 2
Fläche 66 m²
Stockwerk 1/9
$30
pro Nacht
Wohnung 2 zimmer in Petrykau, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Petrykau, Belarus
Zimmer 2
Fläche 66 m²
Stockwerk 5/6
$24
pro Nacht
