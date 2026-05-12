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Lagerräume in Pyetrykaw District, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Lager 600 m² in Mysanka, Belarus
Lager 600 m²
Mysanka, Belarus
Fläche 600 m²
Stockwerk 1/1
Vertragsnummer mit der Agentur 86/1 vom 2026-02-27
$35,621
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