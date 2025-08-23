Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Pyetrykaw District
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Miethaus

Mehrfamilienhäuser in Pyetrykaw District, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Miethaus 172 m² in Liaskavicki sielski Saviet, Belarus
Miethaus 172 m²
Liaskavicki sielski Saviet, Belarus
Zimmer 8
Schlafräume 8
Fläche 172 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren uns zum Verkauf ein einzigartiges Investment Los: ein Grundstück mit einem …
$19,800
