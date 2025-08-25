Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Pyetrykaw District, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 8 zimmer in Liaskavicki sielski Saviet, Belarus
Wohnung 8 zimmer
Liaskavicki sielski Saviet, Belarus
Zimmer 8
Schlafräume 8
Fläche 172 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren uns zum Verkauf ein einzigartiges Investment Los: ein Grundstück mit einem …
$19,800
