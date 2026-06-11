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Restaurants in Pukhavichy District, Belarus

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Restaurant, Café 158 m² in Navapolski sielski Saviet, Belarus
Restaurant, Café 158 m²
Navapolski sielski Saviet, Belarus
Fläche 158 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf ein gemütliches Anwesen in einem malerischen Ort. Minsk Region, Pukhovichi Bezir…
$141,943
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