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Häuser mit Swimmingpool in Pryharadny sielski Saviet, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Pryharadny sielski Saviet, Belarus
Haus
Pryharadny sielski Saviet, Belarus
Fläche 45 m²
Zum Verkauf gepflegtes Haus 15 km von der Stadt Borisov.V / T Red Oktober. Ein glattes, gepf…
$19,017
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Immobilienangaben in Pryharadny sielski Saviet, Belarus

mit Garage
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