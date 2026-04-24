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Gewerbeimmobilien in Rajon Pruschany, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 180 m² in Kalyadzichy, Belarus
Gewerbefläche 180 m²
Kalyadzichy, Belarus
Fläche 180 m²
Stockwerk 1/1
Die Anlage befindet sich in unmittelbarer Nähe der befahrenen Autobahn auf Brest, die eine h…
$13,000
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