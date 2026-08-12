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Wohnungen mit Garage in Pleschtschanizy, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Pleschtschanizy, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Pleschtschanizy, Belarus
Zimmer 3
Fläche 68 m²
Stockwerk 1/1
Im vielversprechenden und sich entwickelnden Stadtdorf Pleschenitsa gibt es eine gemütliche …
$43,040
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