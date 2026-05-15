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Geschäft 224 m² in Pastawy, Belarus
Geschäft 224 m²
Pastawy, Belarus
Zimmer 2
Fläche 224 m²
Stockwerk 1/1
Ausgezeichnete Option für Gewerbeimmobilien (Einkaufszimmer) in einer malerischen Gegend von…
$59,900
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