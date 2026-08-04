Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Navaelnya
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Navaelnya, Belarus

;
2 immobilienobjekte total found
Haus in Navaelnya, Belarus
Haus
Navaelnya, Belarus
Fläche 59 m²
Zu verkaufen ein Wohnhaus an der Adresse Novoyolnya, (Distrikt Dyatlovsky), Novoyolnenskaya …
$12,596
Eine Anfrage stellen
Haus in Navaelnya, Belarus
Haus
Navaelnya, Belarus
Fläche 59 m²
Zu verkaufen ein Wohnhaus an der Adresse Novoyolnya, (Distrikt Dyatlovsky), Novoyolnenskaya …
$12,596
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen