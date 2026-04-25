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Häuser in Navaelnya, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Navaelnya, Belarus
Haus
Navaelnya, Belarus
Fläche 35 m²
Ein Haus mit einem Grundstück ist zum Verkauf, befindet sich am Stadtrand von Novoelnya, Dya…
$15,500
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