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Restaurants in Rajon Njaswisch, Belarus

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Restaurant, Café 2 547 m² in Njaswisch, Belarus
Restaurant, Café 2 547 m²
Njaswisch, Belarus
Fläche 2 547 m²
4-stöckiges Gebäude im historischen Herzen von Nesvizh mit Blick auf die Kapelle Bulgarin W…
$450,000
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