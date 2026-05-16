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Cottage mit Garten kaufen in Nawahrudak, Belarus

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Ferienhaus in Nawahrudak, Belarus
Ferienhaus
Nawahrudak, Belarus
Fläche 220 m²
Zu verkaufen ein Haus moderner Bau im Jahr 2017 - 90% Bereitschaft. Das Haus mit einer Gesam…
$75,000
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