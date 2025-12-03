Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Navahrudak District
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Navahrudak District, Belarus

Hotel 814 m² in Nawahrudak, Belarus
Hotel 814 m²
Nawahrudak, Belarus
Fläche 814 m²
Etagenzahl 3
Gebäude für Hotel, Restaurant, Museum in NovogrudokWir verkaufen ein historisches Gebäude ei…
$290,000
