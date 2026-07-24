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Wohnungen in Naroulia District, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Naroulja, Belarus
Wohnung 1 zimmer
Naroulja, Belarus
Zimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 3/5
Zu verkaufen eine gemütliche 1-Zimmer-Wohnung in Narovlya, auf Makarenko Straße, 9. Die Wohn…
$10,398
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