Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Miete wohnungen pro Tag in Rajon Mjadsel, Belarus

3 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Mjadsel, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Mjadsel, Belarus
Zimmer 2
Fläche 66 m²
Stockwerk 4/9
$32
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Mjadsel, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Mjadsel, Belarus
Zimmer 3
Fläche 78 m²
Stockwerk 4/9
$35
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Budslaw, Belarus
Wohnung 1 Schlafzimmer
Budslaw, Belarus
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 7/9
📍 Standort: Die Fenster überblicken den Pinienwald und schaffen eine romantische Atmosphäre.…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
