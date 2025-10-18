Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Belarus
  3. Rajon Mjadsel
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus

Duplexes in Rajon Mjadsel, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 3 zimmer in Narach, Belarus
Doppelhaus 3 zimmer
Narach, Belarus
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Etagenzahl 1
$23,000
Immobilienangaben in Rajon Mjadsel, Belarus

