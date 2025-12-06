Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Mir
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Mir, Belarus

In dieser Region wurden keine Objekte gefunden. Seien Sie der Erste, der sein Objekt auf unserer Plattform einstellt
Beim Klicken auf "Anfrage senden", stimmen Sie zu, dass Realting und Immobilienexperten Sie über einen der angegebenen Kanäle erreichen können. Sie sind nicht verpflichtet, dem Kauf von Eigentum, Waren oder Dienstleistungen zuzustimmen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte Nutzungsbedingungen. Bedingungen für die Nutzung.

Ähnliche Objekte in der Nähe

Sie können sich die zum Verkauf stehenden Immobilien in anderen Bereichen unseres Portals ansehen
Haus in Haradok, Belarus
Haus
Haradok, Belarus
Fläche 89 m²
Haus mit Reparaturen und Möbeln auf einem Grundstück von 19 Hektar ❤️Landhaus mit Möbeln, be…
$54,500
Immobilienagentur
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Sprachen
English, Русский
Wohnung 1 zimmer in Minsk, Belarus
Wohnung 1 zimmer
Minsk, Belarus
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 9/23
Wohnung in LCD "Grushevsky Posad" Ort: Perfekte Lage! Die Wohnung befindet sich am Ausga…
$99,700
Wohnung 1 zimmer in Minsk, Belarus
Wohnung 1 zimmer
Minsk, Belarus
Zimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 4/5
Eine einzigartige Gelegenheit, im Herzen von Minsk zu leben!Wir präsentieren Ihnen eine gemü…
$70,000
Wohnung 1 zimmer in Sluzk, Belarus
Wohnung 1 zimmer
Sluzk, Belarus
Zimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 1/5
1-Zimmer-Wohnung im Zentrum von Slutsk ❤️ Zum Verkauf 1-Zimmer-Wohnung von 33,3 qm im Zentru…
$29,900
Haus in Akciabr, Belarus
Haus
Akciabr, Belarus
Fläche 136 m²
Ein Haus für ganzjährig leben in ag. Oktober. ❤️ Ein gutes Zwei-Level-Haus von 136 qm mit al…
$62,500
Wohnung 2 zimmer in Minsk, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Minsk, Belarus
Zimmer 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 3/5
2-Zimmer-Wohnung bei 47 qm bei St.m. Plastik ❤️Gemütliche 2-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche …
$84,900
Wohnung 3 zimmer in Minsk, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Minsk, Belarus
Zimmer 3
Fläche 66 m²
Stockwerk 6/12
Geräumige 3. Wohnung im grünsten Teil von Serebryanka! ❤️Wohnung 65,9 qm im 6. Stock eines 1…
$108,000
Haus in Zakalnoje, Belarus
Haus
Zakalnoje, Belarus
Fläche 70 m²
Ein Haus zum Verkauf in Luban Bezirk! ❤️ Grillhaus mit einem geräumigen Grundstück in Zakaln…
$10,500
Haus in Hiedzievicy, Belarus
Haus
Hiedzievicy, Belarus
Fläche 57 m²
Haus zum Wiederaufbau auf 18 Hektar in einem ökologisch sauberen Ort ❤️Eine großartige Optio…
$3,500
Ferienhaus in Kurhanski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Kurhanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 124 m²
Cottage 49 km von Moskau ❤️ Gutes Ferienhaus mit allen Annehmlichkeiten in Podlipye, nur 49 …
$94,000
Wohnung 3 zimmer in Minsk, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Minsk, Belarus
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 77 m²
Stockwerk 4/5
Leben in der Nähe von Victory Square bedeutet, im Herzen von Minsk zu sein! Hier trifft sic…
$210,000
Wohnung 1 zimmer in Minsk, Belarus
Wohnung 1 zimmer
Minsk, Belarus
Zimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 2/5
1-Zimmer-Wohnung in der Nähe der U-Bahn Pushkinskaya ❤️Gemütliche 1-Zimmer-Wohnung mit einer…
$74,500
