Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Miasocki sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Miasocki sielski Saviet, Belarus

;
1 immobilienobjekt total found
Haus in Vyviery, Belarus
Haus
Vyviery, Belarus
Fläche 132 m²
Cottage in ag. Verifications sind Ihr Zuhause, wo alles bis zum kleinsten Detail ausgedacht …
$99,625
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Miasocki sielski Saviet, Belarus

mit Garage
mit Garten
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen