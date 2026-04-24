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Betriebsgebäude in Masty District, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Produktion 3 600 m² in Masty, Belarus
Produktion 3 600 m²
Masty, Belarus
Fläche 3 600 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen ist ein Immobilienkomplex (Produktionsbasis in 17 Vokzalnaya Street in Mosty). …
$148,000
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