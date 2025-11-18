Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Marjina Horka
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Marjina Horka, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Marjina Horka, Belarus
Haus
Marjina Horka, Belarus
Fläche 112 m²
$72,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen