Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Markauski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Markauski sielski Saviet, Belarus

;
1 immobilienobjekt total found
Haus 2 zimmer in Markauski sielski Saviet, Belarus
Haus 2 zimmer
Markauski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 2
Fläche 51 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ein gemütliches, großes Landhaus zusammen mit den Möbeln, im authentischen Stil…
$29,346
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Русский
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Markauski sielski Saviet, Belarus

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen