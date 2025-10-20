Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Miete wohnungen pro Tag in Rajon Maladsetschna, Belarus

Maladsetschna
5
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Maladsetschna, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Maladsetschna, Belarus
Zimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 9/9
$24
pro Nacht
Wohnung 3 zimmer in Maladsetschna, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Maladsetschna, Belarus
Zimmer 3
Fläche 66 m²
Stockwerk 4/9
$24
pro Nacht
Wohnung 2 zimmer in Maladsetschna, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Maladsetschna, Belarus
Zimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 8/9
$24
pro Nacht
Wohnung 2 zimmer in Maladsetschna, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Maladsetschna, Belarus
Zimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 4/6
$24
pro Nacht
Wohnung 2 zimmer in Maladsetschna, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Maladsetschna, Belarus
Zimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 5/9
$24
pro Nacht
